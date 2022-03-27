Розмовлятиму з власником цих людей, - Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР"

Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби організувати на окупованій території Луганської області "референдум" про приєднання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави держави російським ЗМІ.

"Ми чули ці сигнали. Від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали в 90-ті. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто ведуть себе, наче "великі". Ось так "спортсмени" в спортивних штанах, а потім переодягли костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум"про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії.