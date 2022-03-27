Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Розмовлятиму з власником цих людей, - Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР"

11 57439
Розмовлятиму з власником цих людей, - Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР"
Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби організувати на окупованій території Луганської області "референдум" про приєднання до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави держави російським ЗМІ.

"Ми чули ці сигнали. Від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали в 90-ті. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто ведуть себе, наче "великі". Ось так "спортсмени" в спортивних штанах, а потім переодягли костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум"про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • olele
    Атиповий журналіст@jyrnalist

    ·
    5 ч



    В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
    Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
  • Sophia-Maria Duglass
    Кто же разминировал мосты ? Буданов ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини