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Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк

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Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Подоляк зазначив: "Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну . Європі це точно подобається?"

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Топ коментарі

  • Reception Office
    До чого тут Європа, мудак, коли ви бабло роздерибанили на великому крадівництві замість ракет. Вся ОП натовп тупих стрелочніків.
  • olele
    Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ@daniil_donetsk

    ·
    1 ч



    Добрий вечір, підори кроють нас з Градів...
    пішли нахй, зараз дамо русакам просратись
  • Reception Office
    Всі притомні знали і казали- фінансуйте армію.Хто вам лікар, що вам видовищ захотілось
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