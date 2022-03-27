Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк
37 048155
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Подоляк зазначив: "Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну . Європі це точно подобається?"