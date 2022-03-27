Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний

З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".