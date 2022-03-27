Новини • Війна

Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний

24 259213
Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний
З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Ахметов Григорій Рінатович


    @GrishaSilence

    · 37 мин

    Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо

    и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию

  • Мобильный крематорий
    Пусть снимают, что хотят. Кацапам это уже никак не поможет.
  • Roman Kol
    Оце правільно. Підери будуть боятись їхати в Україну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини