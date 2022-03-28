Росії не вдалося дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, тому її збройна агресія не має успіху, - Зеленський

Російська Федерація протягом кількох років намагалася дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, але ці спроби зазнали невдачі, тому й збройна агресія проти нашої держави не досягла поставлених цілей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам російських ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський наголосив, що Росія докладала зусиль, щоб розхитати ситуацію в Україні через діяльність окремих політичних партій, які, серед іншого, брали участь у місцевих виборах. Президент зазначив, що РФ обрала тактику перемоги проросійських сил у регіонах У країни і навіть купувала місцеві організації деяких із них.

"Після цього ми бачили перші кроки – у тих чи інших місцевих, районних чи обласних радах вони виходили з ультимативними речами: десь заблокувати, десь знести представників правлячої партії. Десь впроваджували аспекти, що та чи інша реформа не повинна діяти, оскільки у нас – шлях до децентралізації влади, і ми тут самі розберемося", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що ці сили російського впливу намагалися ініціювати дострокові вибори до Верховної Ради, щоб спровокувати політичний хаос в Україні.

"Ця дестабілізація була потрібна для того, щоб, маючи міцну регіональну керованість, призвести до того, щоб розколоти монобільшість. Хаос в економіці та нестабільність політичного духу в Україні призводили б до ескалації з боку Російської Федерації", – пояснив Зеленський.

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За його словами, така дестабілізація могла значно спростити плани Росії щодо окупації України, але дестабілізація не відбулася. Політичне керівництво Російської Федерації могло отримувати хибні прогнози стосовно того, що український народ зустрічатиме окупантів "з квітами та усмішками", а чинна влада нібито не має підтримки в суспільстві.

"І тоді вже коли побачили, що трохи не так іде, звісно, паралельним виходом було максимально нейтралізувати тих, хто стабілізує ситуацію у владі. А коли війна, хто може гарантувати стабільність? Під час воєнного стану може лише Президент в силу повноважень", – зазначив Зеленський і додав, що саме тому були силові спроби його усунення.