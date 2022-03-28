Ми готові піти на нейтралітет та без'ядерний статус, - Зеленський

Україна готова обговорювати та розробляти документ, який фіксуватиме позаблоковість України та її без'ядерний статус. Але тільки на умовах справжніх гарантій безпеки, а не рівня Будапештського меморандуму, що дискредитував себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну… Тому цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України. А оскільки вони кажуть, що це і для них [гарантії безпеки], він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана...", — заявив Зеленський.

Нагадав президент нашої країни й про різке погіршення ставлення до росіян та РФ після нападу на Україну.

"Попри те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову ставлення до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Хоч я розумію, що в Росії багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну... І так, нехай вона буде насамперед за себе, а це означає, що вона буде за Україну в цьому випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює. Ставлення погіршилося у населення", - уточнив президент.

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