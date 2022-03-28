Новини • Війна

Попереду – новий раунд переговорів з РФ, наші пріоритети відомі, - звернення Зеленського. ВIДЕО

10 906158
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 32-го дня війни.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні", - повідомив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про переговори з Путіним: "Йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Старшина Запаса


    @StarshinaZapasa

    ·
    8 ч



    Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
  • Olexa Cras
    Треба вже законодавчо закріпити заборону ведення переговорів з ворогом до завершення бойових дій.
  • ВІКТОР 426d266c
    Президент має вдихати віру в повну нашу перемогу, а не виглядати як неголений бомж з путаними думками в голові.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини