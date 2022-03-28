Попереду – новий раунд переговорів з РФ, наші пріоритети відомі, - звернення Зеленського. ВIДЕО
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Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 32-го дня війни.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні", - повідомив Зеленський.