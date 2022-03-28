ЗСУ на деяких напрямках на Харківщині перейшли у контрнаступ, - керівник ОВА Синєгубов

Збройні Сили України на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Триває ліквідація залишків військ РФ у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ".

За даними Синєгубова, російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини.

Він підкреслив: "Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім'ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!".

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