Командиру батареї САУ 28-ї ОМБр Денису Максишко посмертно присвоєно звання Герой України. ФОТО

Командир самохідної артилерійської батареї 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший лейтенант Денис Максишко посмертно удостоєний звання Герой України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу 28-ї ОМБр.

"Виконуючи бойові завдання під постійним вогневим впливом артилерії та авіації противника проявляв особисту мужність та героїзм вміло керуючи підлеглим підрозділом, завдаючи вогневого ураження по російським загарбникам, завдяки рішучим діям, умілому управлінню та вчасному прийняттю рішення, завдав потужного вогневого ураження по позиціях загарбників, знищивши блокпост противника вивівши з ладу техніку та знищивши чисельну кількість особового складу противника, але під час переміщення в район запасних вогневих позицій, потрапивши під масивний артилерійський обстріл російських загарбників героїчно загинув", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Останній бій сержанта Ханіна: українець з Криму бився до кінця. ФОТО

Указом президента України №179/2022 від 26.03.2022р за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшому лейтенанту Денису Максишко присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка".