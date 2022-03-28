Українські сили знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники та 2 крилаті ракети рашистів за 27 березня, - Повітряні Сили
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних Сил.
У інформації зазначається: "Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.
Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!
Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили: 4 літаки; 1 вертоліт; 2 БпЛА; 2 крилаті ракети".