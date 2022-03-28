Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні

Президент Туреччини Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав до припинення вогню в Україні та покращення гуманітарних умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це це повідомляє агентство Anadolu.

"Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу", - йдеться у заяві.

Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд України та Росії відбудеться у Стамбулі.

Раніше в неділю член української делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

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