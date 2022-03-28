До Росії вивезли понад 600 тіл російських військових, - Генштаб
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За останні 5 діб до Нижегородської області РФ вивезли понад 600 тіл російських військових, що померли в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні відзначається: "Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу".