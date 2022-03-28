Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста Фомічев
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Російські військові покинули місто Славутич Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева.
Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу.
"Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самостійно вирішуємо всі свої проблеми. Нам не потрібна нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає", - заявив мер міста.