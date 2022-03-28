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Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста Фомічев

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Російські окупанти покинули Славутич, - мер міста Фомічев
Російські військові покинули місто Славутич Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Славутича Юрія Фомічева.

Він також спростував фейки російської пропаганди про нібито співпрацю Славутича з окупантами і прохання про гуманітарну допомогу.

"Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самостійно вирішуємо всі свої проблеми. Нам не потрібна нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає", - заявив мер міста.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    100% здав
  • Bronya Bronya
    Як зрозуміти слова мера: "Вони зробили свою роботу і пішли" Він говорить про ворогів наче про своїх колег.
  • First Last 5c638456
    а можна підтвердження від ЗСУ?
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