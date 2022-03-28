Попри обстріли у Рубіжному вдалося врятувати з укриттів 155 людей, - Верещук

Віцепрем'єрка України та голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що в місті Рубіжне Луганської області з підземних укриттів вдалося врятувати 155 людей попри обстріли окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Вдалося також витягнути [в Рубіжному] наших людей із укриття під руїнами хлібозаводу та з укриття школи № 5", - зазначила Верещук.

За її словами, жінок, дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю врятували завдяки героїзму патрульної поліції Луганської області.

"Незважаючи на порушення режиму тиші з боку окупантів, вони витягли та врятували всіх людей. Інакше 155 громадян України були б просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", - наголосила Верещук.

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