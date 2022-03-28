Путін дійсно думав, що українці вітатимуть війська РФ на своїй землі, але вони зірвали його плани, - Шольц

Повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.