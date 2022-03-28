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Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка

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Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка
Знищення українськими військовими великого десантного корабля "Саратов", найімовірніше, призведе до того, що у ВМФ Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", – йдеться в повідомленні

У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя України "ефективно ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".

"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", – констатують у розвідці Великої Британії.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Доброго ранку українці.
    ...
    та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть фашистських *********
  • Владимир c2a8b9e2
    Побольше бы таких подрывов!!! Слава Украине!!!
  • Владимир c2a8b9e2
    Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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