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Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції

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Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції
Страшні бомбардування Маріуполя шокували увесь цивілізований світ. Окупанти просто стирають місто з лиця землі та бездушно атакують мирне населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

На міжнародному форумі в Катарі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Захід допомогти Маріуполю, в іншому випадку його знищення буде "колективною виною".

За його словами, російська "облога" проти українських міст має викликати "колективну провину".

"Маріуполь – це новий Алеппо... Цивільне населення вбивається, знищується, страждання жахливі... Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів", – сказав він.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Хоть кто то 6ачал говорить о коллективной ответственности, но это все должно подкрепляться действиями, а не бла бла бла, как обычно.
  • arye z.
    У 1999 р., коли світ побачив концтабори у Босніі, терпець урвався и Сербію та іі фюрера Мілошевича почали бомбити.
    Зараз той же світ бачить набагато більший злочин фашистськоі Россіі і нового Гітлера - Путіна, але атомна зброя в його руках...
    А злочинець від почуття свого всевладдя шаленіе
  • Павел Иващенко
    Он до сих пор не понял ,что это война против цивилизации, третья мировая...
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