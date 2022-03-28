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Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель

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Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель
Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію, що зможе зробити вже за два роки.

Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль", - зазначив Боррель.

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Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    "Європа прагне не заборонити російські енергоресурси..."
    Дальше эту Куйловскую подстилку можете не читать.
  • Aleks Schneider ca0fabee
    В общем , всё, как обычно в трусливом ЕС. Видимо, пришло время перенести войну за пределы Украины. Может быть тогда начнут чухаться.
  • Вячеслав Галушка
    На рамблере на полном серьёзе обсуждают голод в Европе)))
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