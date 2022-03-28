Війська РФ зранку знову обстріляли Рубіжне: є загиблий і поранений, - Гайдай
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Російські війська зранку 28 березня знову обстріляли місто Рубіжне Луганської області, є загиблий і поранений.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", - зазначив він.