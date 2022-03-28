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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 143 дитини, 216 - поранено, - Офіс генпрокурора

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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 143 дитини, 216 - поранено, - Офіс генпрокурора
143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 67, Харківській - 49, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївський - 30, Луганській - 27, Запорізькій - 21, Херсонській - 24, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

27 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ було обстріляно села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 дитини та одна отримала поранення.

27 березня 2022 року через обстріл окупантами Луганщини двоє дітей отримали поранення.

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Також 27 березня 2022 року внаслідок обстрілу ворогом селища у Фастівському районі Київської області була поранена дитина.

В Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

В Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Zorg
    "Сумма противоречий между Украиной и Россией примерно такая же,
    как между Израилем и Арабским миром.
    Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
    использовал не экономическую рамку, не политическую,
    а мета-историческую....
    По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
    за право первородства.
    Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
    мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
    Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
    мирное соглашение можно заключить,
    но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
    повторилась чуть позднее..
    ..или же надо менять характер путинской России.
    Война Украины с Россией,
    это не первая фаза конфликта,
    которому, как минимум, 400 лет.
    И ни о какой "демилитаризации Украины"
    речи быть не может."(С)
    Арестович
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
  • Украинец Одессит 271cab27
    Как может погибнуть всего 147 детей, если по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. То есть только в Мариуполе погибло 210 детей. Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко. Информация мной взята с сайта Униан.
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