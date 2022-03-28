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Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

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Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський
Перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.

Про це в інтерв’ю журналу The Economist заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перемога – це можливість врятувати якомога більше життів", - відповів Глава держави на питання, як виглядатиме перемога України в російсько-українській війні.

За його словами, нині Україна найбільше потребує від Заходу зброї.

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"Номер один - це літаки. Номер два, але це насправді є номером один, - танки", - заявив Зеленський.

Президент також розповів, чому часто виходить за межі Офісу Президента, а не весь час залишається всередині будівлі.

"Якщо я не вийду навіть упродовж трьох-чотирьох діб, а залишуся лише в своєму офісі, я не буду знати, що відбувається в світі", - сказав глава держави.

Зеленський також додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.

"Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою", - зазначив він.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Навіщо танки?
    Ти ж збираєшся домовитись з хайлом.
    І Крим та Донбас звільняти не спішиш.
  • Сергей Середа
    Проблема зеленского (а значит и Украины) в том что он не понимает что происходит в мире, какая геополитическая ситуация.
    Иначе бы он не пошел в президенты.
    Он поперся в презеденты на хайпе, полностью проигнорировав российскую угрозу, будучи презедентом, на хайпе беспокоился только про свой рейтинг, закатывая деньги на оборону в асфальт.
    И сейчас, выступая перед парламентами разных стран, давит на жалость, рассказывая о убитых мирных гражданах и разрушенных городах.
    На самом деле это война цивилизационная, может быть 3-я мировая, и аппелировать к западному миру нужно с этой позиции. Если зверя не остановить сейчас всем вместе, тогда он прийдёт к каждому по-отдельности. И запад должен это осознавать а не просто сожалеть о разрушенных городах и убитых.
  • krot_lub
    Під асфальтом подивіться, там танки, літаки, ППО та все інше.
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