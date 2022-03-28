Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через злочини РФ в Україні, зросла до 42, - Малюська

У разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі.

"Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії. Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - зауважив український міністр.

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