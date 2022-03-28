За три тижні березня в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги, – ОП

Україна за три тижні березня отримала від міжнародних партнерів 148 566 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Частину цього вантажу, а саме – 38 388 тонн – доставила "Укрзалізниця". Значну роботу з доставки виконали і автомобільні перевізники.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, "Укрзалізниці", водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", – зазначив Тимошенко.

Він додав, що штаб та обласні хаби, куди надходить "гуманітарка", працюють злагоджено і без зайвої бюрократії. З обласних логістичних центрів вантажі направляють до пунктів видачі та громад областей, додав заступник керівника ОП.

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