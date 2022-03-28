За місяць війни майже 4 мільйони людей змушені були виїхати з України, - ООН

Кількість біженців, які вимушені були виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії, наближається до 4 мільйонів.

Такі дані 28 березня наводить Організація Об'єднаних Націй (ООН), передає Цензор.НЕТ.

"Понад 3,8 млн людей були змушені втекти з країни, перетворивши цю кризу на найбільш швидкозростаючу кризу біженців після Другої світової війни. Ще 6,5 млн було переміщено всередині країни. При цьому 13 млн - "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати", - йдеться в повідомленні.

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