Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять близько 17 тисяч осіб.