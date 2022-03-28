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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять близько 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17000 осіб,

танків  ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем  – 302 од,

РСЗВ  - 95 од,

засоби ППО  - 54 од,

літаків  – 123 од,

гелікоптерів  – 127 од,

автомобільної техніки  - 1150 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 66.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі. 

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Топ коментарі

  • Андрей Дрофяк
    Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця бернзня
  • Alex Newman
    Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
    а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Это соревнования кто кого? Самолёты или вертолеты?
    Скорей всего, вертолёты уже становятся редкостью, по этому самолёты уверенно догоняют и скоро обгонят😁👍
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