Символ свободи та надії, - Зеленського нагородили державною премією Словаччини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у своєму акаунті Twitter.
#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček - 🇸🇰symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in🇺🇦 what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He's been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu— Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022
"Словаччина нагородила Володимира Зеленського Державною нагородою Олександра Дубчека - символом свободи та надії. Путін вирішив повторити в Україні те, що зробив Радянський Союз у 1968 році в Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське бажання демократії - це неприпустимо!" - написав Едуард Геґер.
Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.