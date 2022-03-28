Символ свободи та надії, - Зеленського нагородили державною премією Словаччини

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у своєму акаунті Twitter.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček - 🇸🇰symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in🇺🇦 what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He's been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu — Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022

"Словаччина нагородила Володимира Зеленського Державною нагородою Олександра Дубчека - символом свободи та надії. Путін вирішив повторити в Україні те, що зробив Радянський Союз у 1968 році в Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське бажання демократії - це неприпустимо!" - написав Едуард Геґер.

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Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.



