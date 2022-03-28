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Символ свободи та надії, - Зеленського нагородили державною премією Словаччини

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Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у своєму акаунті Twitter.

"Словаччина нагородила Володимира Зеленського Державною нагородою Олександра Дубчека - символом свободи та надії. Путін вирішив повторити в Україні те, що зробив Радянський Союз у 1968 році в Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське бажання демократії - це неприпустимо!" - написав Едуард Геґер.

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Нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словацькій республіці Юрію Мушці.

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Мировая поддержка Украины - это хорошо. Награждение президента - не очень хорошо. Есть огромное желание: после победы задать президенту очень много неприятных вопросов (не хочу употреблять слово "предъявить"). Подобные награды усложнят этот процесс.
  • 5 копійок
    Його судити потрібно.
  • Andrii Pushkarchuk
    Зарано з Зе ліпити героя. Він ще в очкі ***** не заглянув.
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