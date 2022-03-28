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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі

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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі
Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду, Центробанку та "Газпрому" до 31 березня реалізувати заходи щодо переведення на рублі розрахунків за газ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема уряду РФ і "Газпрому" доручено внести зміни в контракти на постачання газу щодо зміни валюти розрахунків на російські рублі. А Центробанку РФ доручено організувати продаж російських рублів на внутрішньому ринку Росії для покупців російського газу.

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Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі 01

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Топ коментарі

  • Сергей Исаков
    Так це дійсно цікава ідея - Європа купляє рублі у України, Казахстану та ін. І пхає ці рублі у Росію, щоб вони там і залишились.
  • Костянтин Пелагін
    вот и звезда поставкам газа
  • arye z.
    Якщо цей нелюдь розуміется на економіці та як розуміеться на військовій справі, то піZдець прийде Газпрому і Роснефти скоріш ніж отой же піZдець прийде на полі бою.
    До речі, як там справи с "Северным Потоком-2", який вже збудованний та готовий до пуску?
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