Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду, Центробанку та "Газпрому" до 31 березня реалізувати заходи щодо переведення на рублі розрахунків за газ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема уряду РФ і "Газпрому" доручено внести зміни в контракти на постачання газу щодо зміни валюти розрахунків на російські рублі. А Центробанку РФ доручено організувати продаж російських рублів на внутрішньому ринку Росії для покупців російського газу.

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