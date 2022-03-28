Сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо, можливі провокації з боку окупантів, - Верещук

Віцепрем'єрка України та голова МінТОТ Ірина Верещук заявила, що сьогодні, 28 березня, гуманітарні коридори не будуть відкривати через загрозу провокацій з боку російських окупантів.