Сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо, можливі провокації з боку окупантів, - Верещук
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Віцепрем'єрка України та голова МінТОТ Ірина Верещук заявила, що сьогодні, 28 березня, гуманітарні коридори не будуть відкривати через загрозу провокацій з боку російських окупантів.
Про це Ірина Верещук повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - йдеться у повідомленні.