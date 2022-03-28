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Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"

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Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"
Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" та просить західні країни скасувати їх.

З критикою санкцій проти Росії Овсяннікова виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.

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"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.

Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: На полках магазинов нет сахара 01

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Топ коментарі

  • 11*
    Пішла нах, шкапа.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Все больше убеждаюсь, что это спланированная акция фсб.
  • F0G
    Эта пропагандонка говорит что 71% рашкаванов, которые хотят уничтожить Украину не виноваты, один лишь ВВХ виноват. Почему никто из политиков так и не догадался что это просто ФСБшный спектакль, чтоб с рашки сняли санкции.
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