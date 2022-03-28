Пропагандистка Овсяннікова на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара"
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Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" та просить західні країни скасувати їх.
З критикою санкцій проти Росії Овсяннікова виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні, передає Цензор.НЕТ.
Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.
"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.