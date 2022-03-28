Україні вдалося загасити масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні, - у МВС

Наразі ситуація щодо пожеж у Чорнобильській зоні більш-менш стабільна, і говорити про те, що там є великі загоряння, не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Читайте також: У районі Чорнобильської АЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісу, - Денісова

Він уточнив, що достатньо багато розганяється інформації про великі пожежі у Чорнобильській зоні, і зазначив, що ця інформація - трохи застаріла.

"Кілька днів тому справді були на великих територіях, до 8 тис. га, пожежі, і росіяни справді не пускали наших пожежних туди для того, щоб погасити їх. На щастя, нам вдалося погасити ці пожежі, і, на щастя, говорити про те, що там є великі якісь загорання, - наразі ми не можемо, наразі щодо цього більш-менш стабільна ситуація", - заявив він.

Щодо радіаційного фону радник глави МВС зазначив, що "хотів би заспокоїти всіх, що наразі у Києві і Київській області радіаційний фон – у межах норми".

Читайте також: У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну

Нагадаємо, ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день повномасштабної агресії РФ – 24 лютого. Станом на 27 березня, в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС через бойові дії горять понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.