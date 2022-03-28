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Ніч у регіонах: на Херсонщині йдуть бої на межі з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною, ракетні обстріли Київщини, Харківщини та Волині, - звіти ОВА

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Ніч у регіонах: на Херсонщині йдуть бої на межі з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною, ракетні обстріли Київщини, Харківщини та Волині, - звіти ОВА
За ніч на 28 березня у більшості областей було спокійно, проте у деяких – ракетні обстріли, бої та бомбардування.

Про це йдеться у звітах глав регіонів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Станом на 8.00 28 березня ситуація в регіонах така:

Київщина

Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі - с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ - ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстріл пошкоджений будинок.

Бої в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Чернігівщина

Чернігів: оборонні бої навколо міста. Увечері — мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі — сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

Житомирщина

Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих

Кіровоградська область

Одна повітряна тривога, загалом все спокійно

Дніпропетровщина

Нічні тривоги. Зранку — спокійно.

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Харківщина

Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальньої дії по окраїнах міста. По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ведуться активні бої в Ізюмі.

Волинь

Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередними даними жертв немає. Гасіння триває.

У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника.

Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

Донеччина

Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто - не пропускають Миколаївщина Ніч відносно спокійна, без урахування повітряних тривог

Херсонщина

На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.

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Спокійними були ночі на Сумщині, Запоріжжі, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, Тернопільщині, Черкащині, Львівщині, Полтавщині, Рівненщині, у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях – де-не-де тривоги.

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Топ коментарі

  • olele
    Загалом, мої котики та зайчики, ситуація проста та зрозуміла. Ми воюємо із дуже сильним (хай і переважно за рахунок чисельних, а не якісних характеристик), абсолютно безжальним та аморальним, не мудрим, але і геть не до кінця дебільним, і на рівні командного складу високомотивованим ворогом.

    Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.

    Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.

    Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.

    Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
  • olele
    ...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

    То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

    Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
  • Мобильный крематорий
    Да что за беда с комментами?! Еле работают.
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