У військ РФ збільшуються проблеми із забезпеченням, - Міноборони Британії

Ситуація з матеріально-технічним забезпеченням російських військ погіршується, зокрема, через агресивний супротив українців.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється через триваючу відсутність динаміки (рухатися вперед. - Ред.) й морального духу серед російських військових, а також агресивний супротив з боку українців", - заявили у відомстві.

У британському Міноборони також додали, що в районі Маріуполя тривають запеклі бої, адже Росія намагається захопити місцевий порт.

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"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", - йдеться у звіті.

У британській розвідці також зазначають, що агресор продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, "ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".

"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", - констатують у розвідці.



