У військ РФ збільшуються проблеми із забезпеченням, - Міноборони Британії
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється через триваючу відсутність динаміки (рухатися вперед. - Ред.) й морального духу серед російських військових, а також агресивний супротив з боку українців", - заявили у відомстві.
У британському Міноборони також додали, що в районі Маріуполя тривають запеклі бої, адже Росія намагається захопити місцевий порт.
"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", - йдеться у звіті.
У британській розвідці також зазначають, що агресор продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, "ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".
"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", - констатують у розвідці.