Львівські десантники збили чергову ворожу ракету. ФОТО

Вчора, 27 березня, на Миколаївщині підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито чергову російську крилату ракету, випущену по мирних українцях.