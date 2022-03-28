США не передаватимуть бойові літаки Україні, - посол США в НАТО Сміт

Сполучені Штати Америки не планують передавати Україні бойові літаки для оборони в небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

Сміт сказала, що "це розмова, що розвивається, але зрештою ні".

"Ми багато разів розмовляли із президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби у протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною", - сказала вона.

Сміт додала, що висунута Польщею конкретна пропозиція про передачу винищувачів МіГ Україні "неспроможна".

"Вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні", - додала посол.

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