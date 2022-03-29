Не означає припинення вогню: російський перемовник Мединський про "деескалацію" на Київському та Чернігівському напрямах

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив, що "деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах не означає припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські медіа, із заявою про "скорочення бойових дій" сьогодні РФ виступила за підсумками перемовин у Стамбулі.

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"Перший крок стосується поступової військової деескалації на двох основних напрямках - Київському та Чернігівському. Ми розуміємо, що в Києві знаходяться люди, яким треба приймати рішення, тому не хочемо піддавати це місто додатковому ризику", - сказав Мединський.

Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".

Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

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Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.