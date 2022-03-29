Російські війська відходять від Києва, - розвідка США

Ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на CNN.

Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.



"Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.



Також офіційні особи США в коментарях у ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.