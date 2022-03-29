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Російські війська відходять від Києва, - розвідка США

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cnn
Ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на CNN.

Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

"Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Також офіційні особи США в коментарях у ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови. 

Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    "вань, вставай, тєбє іщо каври вєзті."

  • Bob Fayn
    В Мариуполе после неудачного "штурма пустого сгоревшего дома", тяжелые ранения получил приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова полевой командир и организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Геремеев.
  • ODNAKO
    Хай роблять як хочуть...., припинення вогню з українського боку повинне відбутись лише у разі повної відсутності ворогів на нашій території... нема ворогів на нашій землі - нема кого вбивати на нашій землі, тоді мир ми нікого не вбиваємо москалі отримують перемир'я...
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