Європейська асоціація футбольних клубів передає Україні 1 млн євро, – гендиректор ФК "Шахтар"

Європейська асоціація футбольних клубів (ЕCA) учора, у Відні, під час 27-го щорічного конгресу організації оголосила про надання Україні 1 млн євро допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін на офіційних ресурсах клубу.

Він також подякував Голові асоціації Нассерові Аль-Хелаїфі за цю допомогу.

Раніше футбольний клуб "Шахтар", що належить Рінату Ахметову, звернувся до ECA із проханням про підтримку України в умовах розпочатої проти нашої країни війни.

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"Представники нашого клубу проводили консультації з ECA, до якої входить понад 200 футбольних клубів Європи, і я вдячний Нассерові Аль-Хелаїфі та Раді директорів за підтримку та увагу. У цей тяжкий для нас час ЄСА не словом, а вагомою справою допомогла нашій країні та українським клубам", - наголосив Палкін.