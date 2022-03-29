Противник продовжує повномасштабну агресію, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 29 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо російського вторгнення станом на 18:00 29 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Триває тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію республіки білорусь.

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На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.

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На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.

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На території російської федерації, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. Понад 40 відсотків зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані.

Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.

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Наголошуємо, що як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію. Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат".

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