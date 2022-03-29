Киві повідомлено про ще одну підозру: На росТБ закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За матеріалами слідства, екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.