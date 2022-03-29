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Киві повідомлено про ще одну підозру: На росТБ закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні

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Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру колишньому нардепу Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За матеріалами слідства, екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей #479779
    Во часи настали, москалів палити можна, а траву ні.
  • Алекс Леонов
    про цього довбойоба можна i не писати тут
  • Михаил Дужик #512165
    По идее Кива сейчас должен бы был возглавить батальен тех борцунов с биндерами с которыми он мужественно пел Страна огромная и пойти на фронт. Но Рабинович срочно греет геморой в Израиле, Медведчук ушел в подполье, Бойко переобулся и тоже исчез с радаров. Возглавить просто некого.
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