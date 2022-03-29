Киві повідомлено про ще одну підозру: На росТБ закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні

Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру колишньому нардепу Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За матеріалами слідства, екснардеп, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

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