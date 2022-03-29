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США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен

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блінкен
США готові, якщо буде потрібно, взяти участь у реалізації домовленостей Москви та Києва щодо безпеки України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звісно, цього ми хочемо прагнути", - сказав Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Марокко Нассером Бурітою.

Держсекретар США додав, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

"Українським партнерам вирішувати, чи є якісь зміни чи прогрес... У разі, якщо в Україні дійшли висновку, що вони є, то це добре", - сказав Блінкен.

Також читайте: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною, - Блінкен

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Vsevolod Twerd
    Взагалі-то Арахамія і Чалий наговорили собі на брифінгу на статтю про зраду Батьківщини.
    Ці "домовленності" це те ж саме, що кричав Кива, тільки сказані спокійним тоном.
  • Paul Foxen
    американцы, англичане, да и то угодно не могут спасти другой народ, если правительство того народа *******, они не смогли помочь афганцам от талибана, а ушли кинули на растерзание страну, так и тут, если наши дэбилы решили капитулировать и продать страну *****, поверь, ни Байден ни Джонсон не будут их ремнём по жопе бить, просто поймут что зря вообще пытались помочь, что никакой искренности от зелешоблы не было, так, актёрочка уровня вечернего шоу на 1+1. я очень хотел бы чтобы это было не так, чтобы это был лишь для виду
  • Александр Чуднивец #474549
    Амерам-черговий респект...
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