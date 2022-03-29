США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен
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США готові, якщо буде потрібно, взяти участь у реалізації домовленостей Москви та Києва щодо безпеки України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звісно, цього ми хочемо прагнути", - сказав Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Марокко Нассером Бурітою.
Держсекретар США додав, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.
"Українським партнерам вирішувати, чи є якісь зміни чи прогрес... У разі, якщо в Україні дійшли висновку, що вони є, то це добре", - сказав Блінкен.