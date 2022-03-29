Велика Британія хоче повного виведення військ РФ із України, - речник Джонсона

Велика Британія хоче повного виведення російських військ з території України.

Про це повідомив речник глави уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Велика Британія не хоче бачити нічого менше, ніж "повне виведення" російських військ з української території і буде судити Росію за її діями, а не словами.

Нагадаємо, сьогодні за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі РФ заявила про два кроки щодо деескалації. Зазначивши, що російські війська "кардинально скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках".

Після чого розвідка США зафіксувала відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

Раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.

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