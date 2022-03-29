Зараз Маріуполь має змогу триматися, але головна проблема там - цивільне населення, яке треба вивести із зони боїв, - Арестович

У найближчі дні на східному і південному напрямку будуть важкі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

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"Зараз намагання добити Маріуполь і оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам, одразу кажу, там буде не так весело, як було досі. І буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх - велике питання. 50 на 50.

Але менше з тим, всі страшні намагання вийти на лінію Вінниця-Житомир, захопити Київ і так далі - де вони? Нема. Як і нема 40% особового складу Збройних сил РФ. Жодна армія світу не може дозволити собі втратити 40% взагалі всіх збройних сил під час однієї військової операції. А їхнє намагання напижитися і приїхати на переговори, взявши Маріуполь і оточивши зону ООС, лише зайвий раз показує, які вони ідіоти.

Там складна обстановка, я відразу кажу. Я відомий як головний оптиміст, але я просто твереза людина. І коли треба попереджати - я попереджаю. І от зараз я попереджаю про те, що там найближчими днями буде дуже важко. Але і наше командування це розуміє і здійснює певні заходи, щоб було важко росіянам, а не нам. Але як буде - подивимося", - сказав він.

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Щодо Маріуполя, то Арестович уточнив, що він має завдання триматися:

"Маріуполь насправді тримає великі сили противника, які в іншому випадку були би кинуті на інші ділянки фронту.

І чим довше захисники Маріуполя тримаються, тим більше вони дають шансів військовому керівництву країни, і політичному керівництву, і міжнародному співтовариству вжити заходів, які, по-перше, убезпечать мирних мешканців, а, по-друге, змінять ситуацію у військовому відношенні.

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На запитання про його ж слова про те, що Маріуполь неможливо деблокувати, Арестович відповів:

"На той момент - неможливе. Але ж момент змінюється. Наприклад, був у них дуже ефективний спосіб постачання військ під Маріуполем і їхнього посилення через порт Бердянська. Але після того, як туди прилетіла "Точка-У", на цьому способі постачання поставили крапку.

Я не думаю, що вони відновлять постачання через бердянський порт. Хіба що збудують там потужну ППО, але це займає час. Тобто цим ми сильно допомогли Маріуполю триматися далі.

Я дуже добре знаю Маріуполь. Це величезне місто, і взяти його дуже і дуже непросто.

Головна проблема в Маріуполі - не військова. Ми бачимо, що наші військові знищили там шість російських старших командирів. Вони діють дуже професійно і можуть оборонятися ще довго.

Триматися там можна ще місяцями. А зважаючи на те, що у двох армій збігаються калібри зброї, то в ближньому бою можна забирати боєприпаси до стрілецької зброї, гранатометів, яких вистачить надовго. Та й "велика земля" допомагає - не буду казати, якими способами.

Головне питання Маріуполя - це питання цивільного населення. Його треба прибирати звідти.

Росіяни там коять військові злочини, вони відправляють людей на територію Росії. Чоловіків відбирають, фільтрують і намагаються поставити до російського війська, а жінки з дітьми опиняються в різних Саратовах і Омськах з дуже жорсткими умовами і ледве не примусовою працею".