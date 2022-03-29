"Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу
Про це виданню Reuters повідомив генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін, інформує Цензор.НЕТ.
Російській футбольний союз наразі відстороненій від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА. Палкін зазначив, що цього не достатньо.
"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової діскремінації), а росію треба виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", – заявив він. Директор "Шахтаря" також наголосив, що Росія завжді вікористовувала спорт в якості інструменту пропаганди, в той час як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.
Український футбольний функціонер також закливав посилювати санкції по іншіх ресурсних напрямках.
"Єдиний спосіб зупинити російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти росії у всіх напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості росії, щоб вони відчували себе ізольованими та зупинилися", - заключив Палкін.