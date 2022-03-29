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Подоляк зустрівся із творцем "Байрактарів": Російська бронетехніка бездоганно горить і горітиме далі

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подоляк,байрактар
Радник глави ОП Михайло Подоляк зустрівся із творцем бойових турецьких дронів - Халуком Байрактаром.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – Халуку за те, що ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • A rt #506652
    Халук Байрактар: Если не остановить войну, завтра она постучится в каждую дверь
    https://1news.az/avtor/11-Farida-Bagirova Фарида Багирова 09:27 - 25 / 02 / 2022



    Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар выразил поддержку народу Украины.

    «Я рядом с уважаемым народом дружественной Украины, варварски оккупированной на глазах у всего мира. Война, если ее не остановить, завтра постучится в каждую дверь. Весь мир должен действовать, чтобы защитить невинных мирных жителей, пока не стало слишком поздно», - https://twitter.com/haluk/status/1496920529365778437 написал он в своем Twitter.

    Свой твит Халук Байрактар https://twitter.com/haluk/status/1496920533602279424 продублировал и на украинском языке.

  • Dust
    нехай краще скаже ця юда українського народу про що він шептав на вушко Мединському !
  • Історик Воєнрук
    Завдяки подоляку та іншим мерзотникам, Україна претендує на премію Дарвіна у номінації : «як програти війну,не програвши жодної битви»...
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