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Заступник командира 234-го десантно-штурмового полку окупантів загинув під Гостомелем, - Цимбалюк

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зсу,армія
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію, що українські сили знищили під Гостомедем заступника командира 234-шо десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії.

Як інфорує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Під час ведення бойових дій у Гостомелі (Київська область) загинув заступник командира 234 десантно-штурмового полку (в/ч 74268, Псков) 76 десантно-штурмової дивізії", - зазначив він.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • константен
    Аслан






    В Харьковской области стрелок-зенитчик выстрелом из ПЗРК уничтожил российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" взорвался в воздухе на высоте примерно 500 метров.

  • Шимус
    опа кацап спёр наши носки но это ему не помогло
  • Мобильный крематорий
    Зато сдох без мозолей и с ногами в тепле)))
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