Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов

Окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару. Не спрацювали усі коридори, які рухались через Василівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами міського голови, автоколона з Енергодару й інших міст, яка рухалась до Запоріжжя - не змогла пройти Василівку.

Орлов рекомендує усім повертатися додому.

"Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додає Орлов.

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