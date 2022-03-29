Окупанти заблокували зелений коридор з Енергодару, - мер Орлов
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Окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару. Не спрацювали усі коридори, які рухались через Василівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За словами міського голови, автоколона з Енергодару й інших міст, яка рухалась до Запоріжжя - не змогла пройти Василівку.
Орлов рекомендує усім повертатися додому.
"Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додає Орлов.