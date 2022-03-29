Єврооблігації України подорожчали на 10,9-16,6% на новинах про переговори в Стамбулі

Єврооблігації України у вівторок подорожчали в середньому на 14,4% на новинах про підсумки переговорів Києва та Москви у Стамбулі: якщо папери з погашенням у 2022-2024 рр. зросли в ціні на 10,6-12,5%, то зростання ціни більш коротких і довгих досягали 17,2% і 16,6% відповідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією Bloomberg на 19:00, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року підскочила на 17,2% – до 62,4% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 154,7% річних, тоді як на день раніше ставка становила 221,6%.

Єврооблігації із погашенням у 2023 році в результаті подорожчання котирувалися за ставкою 62,1% річних, у 2024 році – 48,9% річних, у 2025 році – 36,9% та у 2026 році – 31,2%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 27,7-22,8% проти 31,5-26,2% на день раніше.

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Прибутковість найдовших паперів із погашенням у 2032-2033 роках знизилася у вівторок на 3,0-2,9 процентних пункти (п.п.) - до 20,1-19,5% річних.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 33,8%, у 2030 році – 18,2%, що відповідно на 4,9 п.п. та 2,9 п.п. менше, ніж на день раніше.

Курс ВВП-варрантів у вівторок підскочив одразу на 20,6% та становив на 19:00 вівторок близько 33,3% від номіналу.

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Позитивні результати було зафіксовано і щодо корпоративних українських єврооблігацій. Зокрема, папери МХП із погашенням у 2024 році, за якими емітент зараз збирає згоду власників на 270-денне відстрочення виплати найближчого купона, подорожчали на 10,7%, а їхня прибутковість впала з 63,2% до 56,3%.

Єврооблігації ДТЕК ВДЕ з погашенням також у 2024 році, згідно з інформацією на сайті Франкфуртської біржі, зросли у ціні на 2,25%, а їхня ставка опустилася до 76,4% річних.