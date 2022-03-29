Венедіктова - депутатам ОПЗЖ: "Не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться"

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори не реєструватимуть кримінальні провадження проти депутатів ОПЗЖ без відповідних на те причин.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова розповіла, що екснардепу ОПЗЖ Іллі Киві повідомлено про підозру. За її словами, прокурори докладають зусилля для його затримання.

"Багато чую і читаю про "революційну доцільність" притягнення всіх без винятку депутатів від ОПЗЖ до кримінальної відповідальності. Мій коментар щодо цього – прокурори не можуть і не будуть реєструвати провадження без відповідних на те причин, які вписуються в межі КПК і КК.

Між тим, хочу звернутися до депутатів ОПЗЖ – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться. Ми розслідуємо достатню кількість справ, в рамках яких вивчаються питання прямої чи дотичної участі в підготовці воєнних дій проти України, майнові питання, тощо", - наголосила генпркурорка.

Венедіктова наголосила, що сьогодні багато хто різко і несподівано поміняв риторику і "перетворився в справжніх українських козаків".

"Так, є і такі, і за їхню позицію українці їм вдячні. Але є і ті, хто був змушений, вибачте, прикрити рота тому, що в агресора провалився план захоплення України. Таких ми теж знаємо і не пробачимо. Патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні із тими, хто має бути на передовій", - підсумувала вона.

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