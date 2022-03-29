Новини

Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба, щоб українські захисники склали зброю, - Путін

62 464202
путин,путін
Президенти Російської Федерації та Франції Володимир Путін й Емманюель Макрон провели телефонні перемовини. Голова Кремля назвав свої умови "вирішення" важкої ситуації в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Під час переговорів Путін заявив, що Росія, нібито, надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних осіб з Маріуполя. Також він зазначив, що для "вирішення" важкої гуманітарної ситуації необхідно, аби українські захисники склали зброю.

"Президент Росії докладно інформував про вживані російські військові заходи щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Підкреслено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинити опір та скласти зброю", - пише пресслужба Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон сьогодні поговорить з Путіним про евакуацію з Маріуполя

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Наглая Морда
    Террорист выдвинул требования
  • Инженегр Инженегрович #509763
    ****. Коли ти вже здохнеш.
  • Ан Мур
    Для вирішення цієї тяжкої гуманітарної ситуації не тільки в Маріуполі потрібно знищити касапію як імперію.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини