Для вирішення "важкої гуманітарної ситуації в Маріуполі" треба, щоб українські захисники склали зброю, - Путін

Президенти Російської Федерації та Франції Володимир Путін й Емманюель Макрон провели телефонні перемовини. Голова Кремля назвав свої умови "вирішення" важкої ситуації в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Під час переговорів Путін заявив, що Росія, нібито, надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних осіб з Маріуполя. Також він зазначив, що для "вирішення" важкої гуманітарної ситуації необхідно, аби українські захисники склали зброю.

"Президент Росії докладно інформував про вживані російські військові заходи щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Підкреслено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинити опір та скласти зброю", - пише пресслужба Кремля.

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