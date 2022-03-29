Створено 500 тис. місць для тимчасового розміщення біженців, - Шмигаль

Створено 500 тис. місць для тимчасового розміщення громадян України, які тікали від війни.

Про це у Facebook повідомив премє'р-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зробили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із трьох людей - отримаєте 1350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили", - сказав глава уряду.

Також держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, заплатять 6,5 тис. грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини.

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