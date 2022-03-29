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Шмигаль про санкції проти РФ: "Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття"

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кремль,росія
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить вести перемовини з міжнародними партнерами щодо ембарго на купівлю нафти.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній", - наголосив прем'єр.

Водночас Шмигаль заявив, що більше $3 млрд фінансової підтримки Україна вже отримали. Щодо ще $10 млрд ведуться перемовини.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr #490180
  • A rt #506652
    Так кроме моцквы остальные и без наших пожеланий так живут!!! Надо ближе к 12-13 веку.
  • DmitrySviridon #501268
    Сейчас лучший шанс развалить РФ!!! нельзя никаких переговоров вести ибо они спасут РФ. Нужно Россию дожать до развала! Экономика РФ врезалась в айсберг и тонет, как Титаник!!!
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